Aruba trekt avondklok in

De avondklok die op Aruba sinds eind augustus geldt wordt vanaf donderdag 22 oktober opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een gebiedsverbod dat op enkele plaatsen geldt tussen 00.00 uur ’s nachts en 05.00 uur ’s ochtends, meldt de overheid.

Dat verbod geldt vooral voor openbare stranden. De overheid wil zo voorkomen dat mensen ’s nachts op stranden bijeenkomen om te drinken en te feesten. Alle winkels en horecagelegenheden moeten om 23.00 uur ’s avonds de deuren sluiten.

De komende dagen wordt bekeken of de gebiedsverboden moeten worden aangescherpt of niet. Daarbij hangt het volgens de overheid vooral af van de vraag of de bevolking zich aan de regels houdt. Aruba trekt de avondklok in omdat het aantal besmettingen de laatste weken flink afneemt.

Er is woensdag nog wel een coronapatiënt overleden. In totaal zijn op Aruba 35 mensen overleden die Covid-19 hadden. Er zijn momenteel 250 mensen besmet met het virus, een maand daarvoor waren dat er nog meer dan 1600. Er liggen dertien coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care.