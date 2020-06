Aruba registreert na meer dan maand twee nieuwe coronagevallen

Op Aruba zijn maandag twee nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Daarmee komt het aantal besmettingen op Aruba, sinds het begin van de pandemie, op 103. Er waren al meer dan een maand geen nieuwe gevallen bijgekomen. Dat heeft de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes maandag gezegd.

Het gaat om twee mensen die twee weken geleden uit Colombia zijn gekomen en al die tijd in quarantaine hebben gezeten. Eén persoon is in goede gezondheid, de andere heeft medische hulp nodig.

Wever-Croes gaf maandag aan dat Aruba niets verandert aan haar besluit om per 1 juli de grenzen te openen voor toeristen uit Europa, Canada en de Cariben, met uitzondering van de Dominicaanse Republiek en Haïti.