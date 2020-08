Op Aruba zijn donderdag 92 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat heeft de overheid gemeld. In totaal zijn er nu 146 actieve besmettingen op het eiland, 140 daarvan zijn erbij gekomen in de afgelopen vier dagen.

Het gaat allemaal om lokale besmettingen. In reactie op de snelle stijging heeft de overheid alle bars en nachtclubs gesloten. Verder zijn huisfeesten verboden en zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer en in winkels. In bejaardentehuizen is bezoek voorlopig verboden.