Aruba opent per 1 december grenzen voor Latijns-Amerika

Aruba opent haar grenzen per 1 december voor bezoekers uit Colombia, Mexico, Dominicaanse Republiek en Haïti. Venezuela blijft nog wel gesloten. Door deze grenzen te openen hoopt Aruba tussen de 2000 en 2500 extra toeristen per maand te trekken. Dat heeft de directeur van het Arubaanse toerismebureau bekendgemaakt.

Ook zal het per 1 november de grenzen open stellen voor toeristen uit heel Amerika. Op die manier hoopt Aruba nog eens zevenduizend bezoekers per maand meer binnen te krijgen. Op dit moment zijn alleen Amerikanen uit ‘corona-veilige’ staten welkom.

Volgens de directeur van het Arubaanse toerismebureau moet wel iedereen bij aankomst een negatieve PCR-test overleggen. Aruba kent sinds augustus een tweede corona-golf. Daarin heeft het relatief veel besmettingen gehad - meer dan 1600 actieve besmettingen halverwege september op een bevolking van 100.000 personen - maar nu is het aantal flink gedaald.

Maandag registreerde het maar twee nieuwe besmettingen. In totaal zijn 164 mensen besmet. Twaalf mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 1 op de intensive care. In totaal zijn er sinds maart van dit jaar 36 mensen op Aruba overleden.