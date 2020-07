Aruba lanceert app voor toeristen die coronatest ondergaan

Aruba heeft dinsdag een app geïntroduceerd die toeristen kunnen gebruiken om informatie te ontvangen als ze een coronatest hebben ondergaan bij aankomst op het eiland. Het gaat om de ‘Aruba Health App’, waarbij de gecontroleerde toerist direct contact kan hebben met het laboratorium dat de test heeft afgenomen.

Minister van Toerisme Dangui Oduber noemt de app veilig in gebruik en stelt dat Aruba hiermee wereldwijd een pionier is. De app is te downloaden via onder meer Google Play, App Store en Web App. Behalve informatie over de coronatest kan de toerist meer informatie krijgen over coronamaatregelen op het eiland.

Aruba opende op 1 juli haar grenzen voor vluchten uit Europa, Canada en de Caribische regio, met uitzondering van de Dominicaanse Republiek en Haïti. Sinds 10 juli mogen ook Amerikanen het eiland bezoeken.