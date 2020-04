Aruba kort op salarissen ministers en ambtenaren

De Arubaanse regering gaat de salarissen van alle ministers per direct tot het eind van het jaar met 20 procent verlagen. De ambtenarensalarissen worden gekort met in totaal 12,6 procent. Daarnaast mag niemand in overheidsdienst meer dan 130 procent van het loon van de minister-president verdienen, de zogenoemde balkenendenorm, die op Aruba ‘Wever-Croesnorm’ heet.

Aruba heeft de afgelopen dagen overlegd met alle vakbonden, een meerderheid ondersteunt de plannen. Het land heeft door de coronacrisis nauwelijks nog geld. De inkomsten voor de overheid zijn met 80 procent gedaald en het is de vraag hoelang het nog de gezondheidszorg, de pensioenen en de ambtenarensalarissen kan uitbetalen.

Begin april kreeg Aruba een lening van 42,8 miljoen Arubaanse florin (ruim 21 miljoen euro) van Nederland, terwijl het hoopte op een gift van 400 miljoen Arubaanse florin (200 miljoen euro). In een brief aan de vakbonden schrijft minister-president Evelyn Wever-Croes dat Nederland eerst een soberheidsactie eist van de regering voordat Aruba in aanmerking kan komen voor een nieuwe ‘zachte lening’. Daarnaast zoekt het ook naar mogelijkheden om geld te lenen in Amerika.