‘Aruba kan beter van Nederland lenen dan op internationale markt’

Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is het niet in het belang van de bevolking van Aruba dat haar regering geld gaat lenen op de internationale markt. Dat zei Knops donderdag tijdens een virtuele persconferentie met Arubaanse media.

Minister-president Evelyn Wever-Croes maakte deze week bekend dat het land ruim 130 miljoen Arubaanse florin (meer dan 65 miljoen euro) kan lenen op de internationale markt. Aruba heeft deze maand geen geld meer om alle salarissen te betalen en met Nederland wordt al maanden onderhandeld over een nieuwe lening.

Aruba is het echter niet eens met de voorwaarden die Nederland stelt voor een nieuwe lening, zoals de oprichting door Nederland van een speciale entiteit om toezicht te houden op de besteding van het geld in Aruba. Knops noemde donderdag de ‘deal’ van Nederland echter veel gunstiger voor de Arubaanse bevolking, omdat Den Haag nul procent rente vraagt en op de internationale markt al snel 5,5 procent moet worden betaald.

Knops gaf aan dat Wever-Croes hem geen verdere details over de lening heeft gegeven. De Arubaanse minister-president zegt op een later tijdstip meer uitleg over de lening te willen geven aan de Arubaanse bevolking.