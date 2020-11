Aruba: in oktober maar 25 procent van normaal aantal toeristen

Aruba heeft in de maand oktober maar 25 procent van het aantal toeristen ontvangen dat het eiland vorig jaar in dezelfde maand bezocht. Dat heeft de directie van de luchthaven op het eiland dinsdag bekendgemaakt. Het gaat in totaal om bijna 23.000 passagiers, van wie bijna 21.000 uit Amerika kwamen. Het eiland is voor een groot deel afhankelijk van toerisme en heeft al maanden grote financiële problemen.

Het totale aantal toeristen is zo laag vanwege de coronamaatregelen die wereldwijd gelden. Nederlanders mogen alleen naar Aruba toe als de reis strikt noodzakelijk is (code oranje). Ook werden er tot eind oktober alleen maar Amerikanen toegelaten uit staten waar relatief weinig coronabesmettingen zijn. Verder kwamen enkele honderden bezoekers uit één van de Antilliaanse eilanden.

Sinds 1 november zijn Amerikanen uit alle staten weer welkom op Aruba en per 1 december opent het land voor bezoekers uit Colombia, Mexico, de Dominicaanse Republiek en Haïti. De luchthavendirectie hoopt in november 48.000 passagiers te mogen verwelkomen. Over het hele jaar wordt een daling van 35 tot 40 procent van het aantal passagiers verwacht ten opzichte van 2019.