Aruba houdt grens nog dicht voor Venezuela

De grens tussen Aruba en Venezuela blijft nog enkele maanden dicht. Dat heeft de Arubaanse minister van Justitie Andin Bikker gezegd.

Aruba houdt de grenzen gesloten omdat het bang is voor een te grote toestroom van migranten uit Venezuela. Al meer dan 3 miljoen mensen zijn het land in crisis ontvlucht.

Begin mei sloot Aruba de grenzen met Venezuela voor een maand direct nadat het regime in Caracas had besloten om de grenzen juist weer te openen. Venezuela had de grenzen met Curaçao en Aruba gesloten als represaille voor de erkenning door Nederland van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó als interim-staatshoofd.