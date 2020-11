‘Aruba en Nederland hebben akkoord bereikt’

Volgens de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes hebben Nederland en Aruba een akkoord bereikt over nieuwe financiële steun en het doorvoeren van hervormingen op het eiland. Wever-Croes heeft dat donderdag tegen Arubaanse media gezegd. Ze vloog woensdag naar Nederland en zal vrijdag aanwezig zijn bij de vergadering van de Rijksministerraad in Den Haag. Daar wordt een besluit genomen over het akkoord tussen beide landen.

Curaçao en Nederland ondertekenden op 2 november al een politiek akkoord waarbij ook afspraken zijn gemaakt over de oprichting van een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO. Het is de bedoeling dat Aruba zich daar ook bij aansluit. Sint-Maarten kan zich op termijn ook aansluiten.

Nederland presenteerde de eerste plannen hiervoor al begin juli. In eerste instantie hebben de Caribische landen van het Koninkrijk zich fel verzet tegen de intenties van Nederland. In de afgelopen maanden heeft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties echter met Curaçao en Aruba veel overleg gevoerd. Dat heeft geleid tot het toetreden van Curaçao en het vermoedelijk toetreden van Aruba.

Volgens Knops moet Sint-Maarten eerst voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld bij eerdere leningen voordat er verder kan worden gepraat. Daarbij gaat het onder meer om het doorvoeren van een verlaging van 25 procent op de salarissen van ministers en parlementariërs en een korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.