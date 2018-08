„Artsen zien bezwaren bij patiëntendossier”

Artsen zien weinig in een nieuw systeem met gegevens van patiënten dat er over twee jaar moet zijn. De overgrote meerderheid van de zorgverleners zien vooral praktische bezwaren bij de zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), concludeert het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in Trouw.

Iedereen in Nederland moet vanaf 2020 online op de computer of via een app op zijn telefoon al zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden. Via deze PGO kan de patiënt meer regie over zijn gezondheid krijgen, is de visie van de Patiëntenfederatie die het plan in 2011 initieerde.

Maar volgens de onderzoekers van Investico zegt bijna driekwart (72 procent) van de zorgverleners bezorgd te zijn over beveiligingslekken, waardoor medische gegevens op straat kunnen komen te liggen.

Systemen met medische gegevens zijn wel verbonden aan strenge regelgeving, bijvoorbeeld over de inlogprocedure en wat leveranciers met de data mogen doen. Toch zijn veel zorgverleners er niet gerust op, blijkt uit hun reacties: „Het lekt altijd”. En: „Digitale beveiliging blijkt keer op keer door hackers doorbroken te kunnen worden. Soms door slecht ontworpen systemen, soms door menselijk falen of onachtzaamheid.”

Artsen vrezen ook dat patiënten hun informatie gaan delen met ‘ondeskundigen’, die er misbruik van kunnen maken. „Meerdere artsen noemen een fundamenteel bezwaar tegen het zelf delen van medische data door patiënten: artsen hebben een medisch beroepsgeheim, patiënten niet”, aldus Investico.