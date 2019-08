Artsen slaan alarm: elke dag starten 27 kinderen met roken

De landelijke artsenfederatie KNMG roept de politiek op om wat te doen aan de vele kinderen in Nederland die beginnen met roken. Volgens de KNMG starten dagelijks 27 kinderen met roken. De federatie slaat vrijdag alarm omdat de Tweede Kamer zich dinsdag buigt over het Preventieakkoord voor een gezonder Nederland.

René Héman, voorzitter van de KNMG, roept op tot actie. „Als we een rookvrije generatie in 2040 willen realiseren moeten we ervoor zorgen dat kinderen niet meer beginnen met roken. Daar zijn stevige maatregelen voor nodig.” De KNMG ziet graag minder tabaksverkooppunten en een forse prijsverhoging van pakjes sigaretten.

Een grote groep artsen zal zich dinsdag verzamelen op de publieke tribune tijdens het debat in de Tweede Kamer. Ook vragen veel doktoren door middel van video’s op sociale media aandacht voor het probleem.

In het Preventieakkoord staat dat sigaretten en shag over een jaar alleen nog maar verkocht mogen worden in niet-verleidelijke en donkergroen-bruine pakjes. Ze mogen alleen nog maar onderscheidend zijn van merk. De gezondheidswaarschuwingen met de confronterende plaatjes blijven erop staan.