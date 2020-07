Artsen registreerden in maart en april 8300 coronadoden

Onderzoekers tellen 8300 mensen die in maart en april zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het coronavirus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau heeft de doodsoorzaakverklaringen van artsen over die maanden voor het eerst bestudeerd. Daardoor is dit de meest precieze inschatting van het aantal sterfgevallen door corona tot nu toe.

De onderzoekers tellen 6331 sterfgevallen waarbij een arts zeker wist dat het coronavirus de oorzaak was. Daarnaast hadden artsen in 1956 gevallen op basis van het ziektebeeld het vermoeden dat iemand was overleden aan Covid-19. Het CBS deed deze inschattingen op basis van ongeveer 95 procent van de doodsoorzaakverklaringen. Die heeft het bureau namelijk nog niet allemaal ontvangen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en CBS wisten tot nu toe alleen hoeveel mensen aan Covid-19 waren overleden die daarop waren getest. Daardoor bleven de mensen buiten beeld die wel aan het virus zijn overleden, maar niet waren getest.

De onderzoekers hebben de periode van 2 maart tot en met 26 april bestudeerd om de cijfers van het RIVM en CBS met elkaar te kunnen vergelijken. Bij het RIVM zijn 4890 mensen bekend die in deze periode zijn overleden aan het coronavirus. Het CBS weet van 5995 mensen die toen volgens artsen zeker aan corona zijn overleden en 1891 mensen bij wie dat vermoedelijk de oorzaak was.

Een arts kan alleen met zekerheid vaststellen dat een patiënt is overleden aan het coronavirus als die daarop is getest. Dat zou dan ook bekend moeten zijn bij het RIVM. Daarom is het opvallend dat de cijfers over de vastgestelde coronadoden van het RIVM en CBS zo uiteenlopen, ziet ook CBS-socioloog Tanja Traag. Mogelijk hebben artsen soms zonder test vastgesteld dat een patiënt was overleden aan Covid-19. Ook zou het kunnen dat informatie over tests niet altijd is doorgekomen bij het RIVM. Of dit is voorgevallen en hoe vaak is nog niet bekend.

Het CBS heeft ook bekeken hoe vaak mensen aan andere oorzaken zijn overleden in maart en april. Dan valt op dat vergeleken met dezelfde periode vorig jaar minder mensen zijn overleden aan hart- en vaatziekten en kanker. Traag vermoedt dat dit komt omdat sommige mensen die leden aan deze ziekten, vatbaarder waren voor het coronavirus en daar uiteindelijk aan zijn overleden. Maar dat valt op basis van de nu bekende gegevens niet met zekerheid te zeggen. Het aantal zelfdodingen en verkeersdoden week niet veel af van vorig jaar.