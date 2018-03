Artsen en zieke belichten medische fout samen

Adrienne Cullen, die terminaal ziek is mede door een medische fout, geeft daar een lezing over met de medici die haar in de tijd van die misser behandelden. Op 13 april geven ze bij het UMC Utrecht de eerste Cullen-lezing met als thema ‘Openbaarheid na ernstige schade’.

„Dit is de eerste keer dat een patiënt en de artsen verantwoordelijk voor haar behandeling in de nasleep van een ernstige medische fout de handen ineenslaan, zodat hun verhaal een les kan zijn”, aldus de organisatoren.

In 2011 kwamen de resultaten van een weefselonderzoek, waaruit bleek dat Adrienne Cullen baarmoederhalskanker had, niet bij haar arts Huub van der Vaart in het UMC terecht. Pas twee jaar later kwam de fout aan het licht, maar toen had de kanker zich al fataal uitgezaaid.

Cullen geeft de lezing met Van der Vaart en Arie Franx, onder wiens verantwoordelijkheid de gebeurtenissen plaatshadden. Ze beschrijven ook de gevolgen die het heeft gehad op hun privéleven en hun werk. De Cullen-lezingen moeten blijvend aandacht vragen voor openbaarheid bij medische missers.