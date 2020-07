‘Artsen en verpleegkundigen zijn nog steeds uitgeput’

Artsen en verpleegkundigen die coronapatiënten hebben verzorgd, zijn nog steeds uitgeput. Eigenlijk is het onverantwoord deze groep te laten werken bij een tweede golf. Dat zegt Annemiek Nooteboom, die afgelopen maanden als psycholoog in een team personeel in het Amsterdam UMC ondersteunde in een interview met het NRC.

Nooteboom voerde maandenlang gesprekken met verpleegkundigen en artsen die in isolatie met coronapatiënten werkten. Volgens haar zijn heel veel van hen nog overprikkeld. „Sommigen hebben last van stemmingswisselingen en zijn emotioneler. Slaapproblemen hoor ik ook vaak, dat zorgt ervoor dat ze lastiger herstellen. Er zijn mensen met symptomen van PTSS [posttraumatische stressstoornis], zoals heftige nachtmerries of herbelevingen overdag. Zo kregen sommigen overdag op werk een herbeleving, bijvoorbeeld van het overlijden van een specifieke patiënt.”

Ze merkt dat velen bezig zijn met een ‘tweede golf’. „Het is een soort onheilspellende boze droom, waarvan iedereen hoopt dat het niet gaat gebeuren. Eigenlijk is het onverantwoord om deze groep mensen bij een tweede golf aan te spreken. Maar er is maar een relatief kleine groep in Nederland die kan zorgen voor beademde patiënten. Zelf ben ik bang dat een aantal artsen en verpleegkundigen bij een tweede golf door zijn hoeven zakt. En als er mensen ziek worden, wordt het zwaarder voor wie er achterblijft. Ik heb ongelooflijk veel mensen gesproken en nog helemaal niemand horen zeggen: ‘Kom maar op met die tweede golf’.”