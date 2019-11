Artsen Delft zeggen vertrouwen op om fusieplan

De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht van de overkoepelende ziekenhuisgroep. Volgens de staf is de geplande juridische fusie met het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer niet verantwoord.

„De Raad van Toezicht neemt essentiële randvoorwaarden, die nodig zijn om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor patiënten in de regio Delft en omstreken te garanderen, niet mee in dit proces”, stelt de staf. Ook zien zij nadelige gevolgen voor medewerkers en voor de organisatie als geheel.