Artsen Aruba schrijven brandbrief aan bevolking

Een deel van de medisch specialisten van het Horacio E. Oduber hospitaal op Aruba luidt in een open brief aan de bevolking de noodklok in verband met corona. Als het aantal besmettingen niet afneemt en het aantal ernstige Covid-19 zieken blijft toenemen kan het ziekenhuis binnenkort geen veilige zorg meer leveren voor alle patiënten, is de boodschap.

Het eiland heeft 106.000 inwoners en kent inmiddels meer dan 3000 besmettingen. Er zijn nu bijna 1500 actieve besmettingen. 43 patiënten zijn op dit moment opgenomen in het ziekenhuis, van wie twaalf op de intensive care liggen. Achttien mensen zijn bezweken aan het virus. Er zijn momenteel 33 ic-bedden. Dat aantal kan met twintig extra bedden worden uitgebreid. Tot nu toe is dat niet nodig geweest.

De medisch specialisten doen een dringend beroep op de bevolking om de situatie zeer serieus te nemen en de opgelegde maatregelen zoals handhygiëne, afstand houden en het dragen van mondmaskers, op te volgen en zich te houden aan de isolatie- en quarantainemaatregelen. Ook vragen zij de bevolking om de komende tijd niet op bezoek te gaan bij familie en vrienden, niet naar feesten of bijeenkomsten te gaan, en zo veel mogelijk thuis te blijven.