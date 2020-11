Arts vreest voor meer ongelukken met carbid door vuurwerkverbod

Het aantal ongelukken met carbidschieten gaat waarschijnlijk toenemen, nu er een verbod is op vuurwerk, vreest oogarts Tjeerd de Faber. Het afschieten ervan zou net als afsteken van vuurwerk verboden moeten worden, vindt hij.

„Als nu iedereen carbid gaat afschieten, hou ik mijn hart vast. Ik vermoed dat we meer verwondingen gaan zien”, waarschuwt de arts en bekend tegenstander van vuurwerk.

Sinds het vuurwerkverbod is er een run ontstaan op carbid. Op het platteland is carbidschieten al heel lang populair, maar volgens vuurwerkhandelaren wordt het nu ook veel gekocht door onervaren mensen uit de stad.

Carbidschieters stoppen een brok carbid in een melkbus, maken de stof een beetje nat en sluiten de bus dan af. Er vormt zich een gas, dat via een klein gaatje in de bus wordt aangestoken. Dat veroorzaakt een flinke explosie, waardoor de afsluiting van de bus tientallen meters weg kan schieten.

Ongelukken met carbid leveren volgens De Faber meestal verbrandingen en verwondingen aan de ledematen op. „We zien deze patiënten in de oogheelkunde een stuk minder, maar het komt wel voor. Vooral als het carbid in het gezicht explodeert”, aldus de oogarts.

Hij benadrukt dat als mensen carbid gaan afschieten, ze dit op een open plek doen. „Als je dat midden op straat gaat doen, dan gaat het natuurlijk fout. Alleen al de schokgolf van zo’n explosie. Behalve dat er ruiten aan diggelen gaan, gaat dat door je hele lichaam. Dat is natuurlijk slecht voor onder meer je oren”, zegt De Faber.