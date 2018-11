Een arts van een verpleeghuis wordt vervolgd voor de euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De vrouw was dement en daardoor was het niet duidelijk of zij echt wilde sterven.

Volgens het Openbaar Ministerie is het de eerste vervolging sinds euthanasie in 2002 werd toegestaan.

