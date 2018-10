Arts Slotervaart blijft bij lezing over patiënt

Arts Hans-Martin Otten van het Slotervaart Ziekenhuis blijft erbij dat een van zijn patiënten vorige week ernstig in gevaar is geweest nadat het ziekenhuis failliet werd verklaard. Dat de calamiteitencommissie van het ziekenhuis het niet als calamiteit heeft aangemerkt, noemt hij „een definitiekwestie”.

„Voor een calamiteit moet je formeel fysieke schade oplopen, dat was in dit geval gelukkig niet aan de hand. Het had echter wel ernstig kunnen aflopen.”

Otten had laten weten dat een patiënt, die een zware chemokuur ondergaat, na het faillissement naar het verkeerde ziekenhuis was overgebracht en dat dit hem fataal had kunnen worden. Oplettende artsen voorkwamen volgens Otten dat het fout ging.

Otten zei eerder dat hij melding van dat incident zou doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar die heeft inmiddels laten weten geen melding te hebben ontvangen. „Dat was een faux-pas van mij. Ik dacht dat ik zelf zo’n melding kon doen, maar dat is niet zo. Dat moet de calamiteitencommissie doen”, zegt hij woensdag.

Dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) woensdag in een Kamerdebat zei dat er geen patiënten in levensgevaar zijn geweest, noemt Otten „pure politiek”. „Dat is aan hem. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen voor onze patiënten.”