Arts met lassakoorts ontslagen uit ziekenhuis

De tropenarts die vorige maand met lassakoorts werd opgenomen in het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis, maakte het RIVM donderdag bekend.

Het gaat om de tweede patiënt met de zeldzame ziekte die in Nederland was opgenomen. Hij raakte in Sierra Leone tijdens werkzaamheden in een ziekenhuis besmet, samen met een andere Nederlandse collega. Laatstgenoemde tropenarts overleed vorige maand aan de gevolgen van lassakoorts. Deze 31-jarige arts raakte besmet tijdens een spoedoperatie van een zwangere vrouw in Sierra Leone. De uit het ziekenhuis ontslagen arts had de ziekte waarschijnlijk bij dezelfde ingreep opgelopen. Voor zover bekend liepen geen andere mensen de ziekte op.

Lassakoorts komt zelden voor in ons land. De afgelopen veertig jaar is de ziekte hier slechts twee keer vastgesteld, de laatste keer in 2000. In Europa was in 2016 voor het laatst een geval van lassakoorts gemeld. Het virus komt met name voor in delen van het westen van Afrika.