Artis verliest leeuw Caesar

Leeuw Caesar in Artis is overleden. Het dier is twintig jaar geworden, wat hoogbejaard is voor katachtigen. Caesar was de leider van de leeuwengroep en was een grote bekende bij de bezoekers van de Amsterdamse dierentuin, mede vanwege zijn donkere manen en indringende geluid.

Hij leefde negentien jaar in Artis. Twee leeuwinnen blijven nu nog over. De gezondheid van het beest ging de afgelopen maanden zienderogen achteruit door zijn ouderdom. Toen zijn conditie woensdag verder verslechterde, besloot de dierentuin de leeuw donderdagochtend - tot verdriet van de medewerkers - te laten inslapen.

Twintig jaar is zeer oud voor leeuwen. In het wild worden ze gemiddeld tien tot veertien jaar. Caesar heeft 21 nakomelingen voortgebracht, onder wie de twee overgebleven leeuwinnen.

Artis zoekt op termijn naar een nieuwe leeuw, aangezien de dieren van nature in een groep leven met een mannelijke leider.