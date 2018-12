Artis trekt recordaantal bezoekers

De Amsterdamse dierentuin Artis heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken: ruim 1,4 miljoen. Zondag ging dat aantal over de 1.411.908 van vorig jaar heen.

Dit jaar kwam er een olifantenbul bij en zijn er onder meer een westelijke laaglandgorilla, drie zeeleeuwenpups en een Zuid-Amerikaanse tapir geboren. Ook kroop een zuidelijke hoornraaf uit het ei. Op Sardiniƫ zijn vale gieren uit Artis weer terug in de natuur uitgezet. Parkbezoekers konden dat moment meebeleven in virtual reality. Verdriet was er toen de leeuw Caesar overleed. Inmiddels is er een nieuwe mannelijke leeuw.

Voor komend jaar staat er onder meer een tweede editie van de avond over Stephen Hawking op het programma en wordt verder gewerkt aan de restauratie van het Groot Museum. Ook komt er een museum over de relatie tussen mens en natuur.