Artis stelt renovaties uit vanwege geldnood coronacrisis

Dierentuin Artis moet mogelijk de renovatie van haar aquarium uitstellen. Ook is de bouw van een groter leeuwenverblijf op de lange baan geschoven. Dat bevestigt de Amsterdamse dierentuin na berichtgeving van Het Parool.

In juli maakte Artis al bekend dit jaar een verlies van zo’n 10 miljoen euro te verwachten. Reden is de flinke daling van het aantal bezoekers door de coronacrisis. Het dierenpark ontvangt ongeveer de helft minder bezoekers dan een jaar geleden rond deze tijd van het jaar.

Er is al bezuinigd op zowel marketing en educatie, of er ook gedwongen ontslagen gaan vallen is nog niet duidelijk. „We zijn zwaar geraakt”, aldus een woordvoerder.

Vorige week maakte Diergaarde Blijdorp al bekend dat een kwart van het personeel weg moet. De Nederlandse Verenging van Dierentuinen (NVD) meldde eerder dat alle dierentuinen bij elkaar dit jaar zo’n 150 miljoen euro verlies gaan maken. De sector krijgt 39 miljoen euro steun van de overheid. Voorzitter van de NVD Erik Zevenbergen verwacht dat iedere dierentuin personeel zal moeten ontslaan.