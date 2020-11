Artis schrapt twintig tot veertig banen vanwege coronacrisis

Artis moet noodgedwongen twintig tot veertig banen schrappen. De Amsterdamse dierentuin lijdt als gevolg van de coronacrisis een miljoenenverlies. De komende tijd moet duidelijk worden hoeveel van de in totaal ruim tweehonderd medewerkers precies hun baan kwijtraken, meldt directeur Rembrandt Sutorius.

De dierentuin moest vorige week voor de tweede keer dit jaar de deuren sluiten. Het aantal bezoekers is gehalveerd en er komen eveneens veel minder inkomsten binnen van evenementen, horeca en zaalverhuur.

„Ik vind het vreselijk dat we op dit punt zijn aangekomen”, zegt de directeur. „In plaats van stappen vooruit te zetten, zijn we nu gedwongen om stappen terug te zetten. Het doet mij pijn dat dit collega’s raakt die zich jarenlang fantastisch hebben ingezet voor Artis.”

Volgens Sutorius is ingrijpen nodig om de dierentuin te kunnen behouden voor de toekomst. „Ik ga ervan uit dat we Artis weer naar betere tijden kunnen brengen.”

Een woordvoerster zegt dat goed wordt gekeken welke banen er verdwijnen, aangezien bij Artis mensen in „unieke functies” werken. Naar verwachting is hier half december meer over duidelijk.

De dierentuin maakte eerder al andere bezuinigingsmaatregelen bekend, zoals uitstel van de bouw van een groter leeuwenverblijf. Ook was er sprake van dat de renovatie van het aquarium later zou plaatsvinden, maar Artis heeft hier nu 15 miljoen euro voor gekregen van de gemeente. Volgens de woordvoerster is dat niet genoeg, maar kan hiermee al wel een begin worden gemaakt. „Het aquarium is in zo’n slechte staat dat we niet langer kunnen wachten.” De renovatie begint naar verwachting in het voorjaar.

Artis is niet de enige dierentuin die het zwaar heeft. Zo schoot de gemeente Rotterdam Diergaarde Blijdorp vorige maand te hulp om een faillissement te voorkomen. De voorzitter van de Nederlandse Verenging van Dierentuinen (NVD) sprak eerder al de verwachting uit dat in alle dierentuinen banen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.