Artis Micropia duikt in de wereld van poep

Alles wat je ooit wilde weten over poep. Dat is de insteek van de Tour de Poep, een nieuwe opstelling in het Amsterdamse museum Artis Micropia, dat is gewijd aan microscopisch kleine organismen. Tot eind mei kan de bezoeker kennismaken met de onzichtbare wereld van poep.

Met name de rol van darmmicroben, waar poep voor de helft uit bestaat, wordt belicht. Deze biljoenen wezens zijn onmisbaar voor de gezondheid en spelen ook een belangrijke rol bij het recyclen van mest. In Artis wordt bijvoorbeeld olifantenmest met behulp van bacteriën, schimmels en gist omgevormd tot bokashi, een bodemverbeteraar voor de tuin waar groenten en bloemen voor de dieren in Artis worden gekweekt. Hoe dat werkt, is te zien in de opstelling ‘hoop doet leven’.

In vitrines wordt getoond welke invloed je dieet heeft op je darmbacteriën en dat de poep van het ene dier er daardoor heel anders uitziet dan van het andere dier. „Daarnaast vertellen onze laboranten twee keer per dag over hun werk en leggen ze bijvoorbeeld uit hoe een poeptranspantatie verloopt”, zegt Artis-microbioloog Jasper Buikx. Bij zo’n transplantatie krijgen mensen met een bepaalde darmaandoening ontlasting van een donor met gezonde darmflora. Zo herstelt de balans in de darmen en uiteindelijk de patiënt.

De Tour de Poep is maar tijdelijk, legt Buikx uit. „We proberen Micropia up-to-date te houden door onderwerpen te behandelen die actueel zijn. Zo hebben we hiervoor de ‘Science of Love’ gehad, over de rol van microben in je liefdesleven. Ook hebben we een onderdeel gehad over bacteriofagen.” Dat zijn virussen waarmee resistente bacteriën kunnen worden bestreden.