Artis krijgt tweede museum, maar dan over de mens

Na Micropia, over microscopisch kleine organismen, opent de Amsterdamse dierentuin Artis eind volgend jaar een tweede museum. Het Groote Museum gaat niet over dieren, maar over de mens als onderdeel van de natuur en zijn rol in de wereld. Er komen kunstinstallaties, organische materialen, geuren en geluiden, die de bezoeker aan het denken moeten zetten over maatschappelijke thema’s zoals circulariteit, mobiliteit, kunst, consumptiepatronen, voeding en gezondheid, aldus Artis.

Projectleider en oud-Artisdirecteur Haig Balian legt uit: „Je gaat op een emotionele expeditie, waarbij je je lichaam gebruikt door te zien, bewegen, voelen, ruiken, op een manier die nog niet eerder is gedaan. Je spiegelt jezelf aan andere organismen als planten en dieren en wordt zo zelf onderdeel van het museum. Je ontdekt hoeveel dingen met elkaar te maken hebben, krijgt inzicht in jezelf en in de invloed die de mens op de wereld heeft.”

Balian stelt dat de huidige coronacrisis duidelijk maakt dat mens en natuur niet te scheiden zijn en dat het museum daarmee relevanter is dan ooit.

Het Groote Museum wordt ondergebracht in het eerste museumgebouw van Nederland, daterend uit 1855. Het pand op het Artisterrein was sinds 1947 niet meer open voor het publiek. Het wordt momenteel gerestaureerd.