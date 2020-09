Artiesten keren zich tegen actie aanpak coronavirus

Steeds meer bekende Nederlanders trekken hun steun voor de actie #ikdoenietmeermee in.

Verschillende zangers, vloggers en rappers sloten zich deze week aan bij een actie van Viruswaarheid-voorman Willem Engel, tegen het coronabeleid met de zogeheten hashtag #ikdoenietmeermee. Het ‘hekje’ (hashtag) wordt gebruikt om berichten op sociale media eenvoudig te vinden.

Na een storm van kritiek nemen steeds meer bekende artiesten en vloggers afstand van deze actie. Sommigen veranderen hun hashtag in #ikblijfkritisch of #ikhebvragen. Anderen verwijderden het bericht met de hashtag helemaal.

Excuses

De vlogger/rapper Famke Louise (21) heeft spijt van haar steun aan de actie #ikdoenietmeermee. In een bericht op Instagram biedt ze haar excuses aan en schrijft ze dat ze zich in het vervolg beter wil laten informeren door experts.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge had geen goed woord over voor de oproep van de bekende Nederlanders aan hun volgers om zich tegen de coronarichtlijnen van het kabinet te keren. „Onverantwoord”, zei De Jonge dinsdag over de actie met de hashtag #ikdoenietmeermee.

Vooral de deelname van Famke Louise zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij De Jonge. Zij werd in het voorjaar ingehuurd door het ministerie van Volksgezondheid om jongeren op te roepen zich te houden aan de coronamaatregelen. Dat maakt haar actie extra merkwaardig, aldus De Jonge.

De minister wilde graag met de artiesten in gesprek gaan.

Ic-artsen en zorgpersoneel boos op recalcitrante BN’ers