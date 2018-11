Arthur van Dijk nieuwe CvdK Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten Arthur van Dijk voor te dragen als de nieuwe commissaris van de Koning. De Statenleden vinden dat Van Dijk prima past bij het profiel voor de opvolger van Johan Remkes, de huidige commissaris van de Koning. Die stapt op 1 januari op. Eerder dit jaar liet Remkes weten dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn privéleven.

Voor de opvolging van Remkes hadden Provinciale Staten gevraagd „om een gezaghebbend en integer bestuurder die de inwoners van alle regio’s begrijpt en een ruimdenkend en communicatief sterk persoon is”.

Van Dijk is sinds 2013 algemeen voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). In het verleden was hij onder meer voor de VVD tien jaar wethouder van de gemeente Haarlemmermeer.

Van Dijk wordt op 7 januari geïnstalleerd tijdens de Statenvergadering van de provincie Noord-Holland.