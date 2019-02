Art Rotterdam beleeft 20e editie

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb opent woensdagmiddag de twintigste editie van kunstbeurs Art Rotterdam, die plaatsheeft in en bij de Van Nelle-fabriek. Dit jaar nemen er negentig exposanten uit binnen- en buitenland deel. De beurs trok vorig jaar 26.500 belangstellenden.

Het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld belicht deze aflevering 67 veelbelovende kunstenaars in de tentoonstelling Prospects & Concepts. Totaal verschillende disciplines, variërend van schilderkunst tot videokunst en van performances tot fotografie, komen er aan de orde.

GRIMM Gallery vertegenwoordigt Guido van der Werve, een Nederlandse kunstenaar van wie inmiddels werk te vinden is in het het Museum of Modern Art in New York, de Sammlung Goetz in München en het Stedelijk Museum in Amsterdam.