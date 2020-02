Art Rotterdam 2020 barst los

In de Van Nellefabriek in Rotterdam opent donderdag de beurs van actuele kunst Art Rotterdam 2020. De beurs, die vorig jaar 28.500 bezoekers trok, omvat onder meer stands van honderd binnen- en buitenlandse galeries, zestien videopresentaties en ook nog werk van bijna zeventig beginnende kunstenaars.

Het Mondriaan Fonds organiseert tijdens Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects & Concepts. Gastcurator Johan Gustavsson toont er werk van de aankomende kunstenaars die in 2018 een financiële bijdrage van het fonds kregen om hun loopbaan een beetje op poten te zetten. Gezien de afmetingen van de fabriekshal koos hij vooral lekker grote stukken. Zo is er Mutlu van Deniz Eroglu, een hurk-wc rechtop gezet als sculptuur. Het doet denken Marcel Duchamps Fountain uit 1917.

Heel Rotterdam staat de komende dagen in het teken van hedendaagse kunst. Op circa veertig plekken zijn activiteiten. Zo speelt AVL Mundo/Atelier Van Lieshout een belangrijke en deels heel nieuwe rol. Atelier Van Lieshout toont daar Pendulum, een enorm mechaniek met klok, dat eerder in New York te zien was, maar nog nooit in Nederland. Op hetzelfde adres aan de Keileweg zijn ook, en dat is voor het eerst in het kader van Art Rotterdam, voorstellingen ofwel performances.

Verschillende Rotterdamse instellingen, zoals Witte de With, werken mee aan een doorlopend programma onder leiding van Zippora Elders, artistiek directeur van Kunstfort bij Vijfhuizen. De wisselwerking tussen beeldende kunst en performances, die immers ook beeldend zijn, is al een tijdje onderwerp van gesprek in de kunstwereld.

Art Rotterdam duurt tot en met het weekeinde.