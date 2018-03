Art Rooijakkers gaat van NPO naar RTL

Presentator Art Rooijakkers (43) gaat per 1 april aan de slag bij RTL. Hij tekent een driejarig contract en gaat zowel studioprogramma’s als programma’s op locatie doen, maakte het mediabedrijf vrijdag bekend.

Rooijakkers zal niet alleen te zien zijn bij de tv-zenders, maar ook bij digitale platformen, zoals Videoland. Naast presenteren, gaat hij ook eigen programma’s ontwikkelen.

De presentator was de afgelopen jaren in dienst van de NPO. Hij presenteerde onder meer het succesprogramma Wie is de mol? Het spelprogramma werd in 2013 bekroond met een Gouden Televizierring.

Volgens programmabaas Erland Galjaard, die RTL volgende week verlaat, heeft Rooijakkers „de kracht om elk onderwerp met oprechte nieuwsgierigheid te benaderen en voor iedereen toegankelijk te maken”. De presentator zelf stelt dat hij uitkijkt naar alle nieuwe kansen die hij bij RTL gaat krijgen. "Het begon te tintelen: nieuwe impuls, nieuwe energie, nieuwe kansen. Ik vind het spannend en kan niet wachten."

Na de zomer is Rooijakkers voor het eerst te zien bij RTL.

Onlangs werd bekend dat ook Twan Huys van de publieke omroep overstapt naar RTL. Hij stopt na 25 jaar NOVA en Nieuwsuur als presentator bij de NTR en wordt vanaf september de nieuwe presentator van RTL Late Night, waar hij Humberto Tan opvolgt.