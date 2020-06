Arrestatieteam ontzet moeder die door zoon werd mishandeld

Een arrestatieteam (AT) van de politie heeft dinsdagavond in Maastricht tijdens een inval in een woning aan de Czaar Peterstraat in Maastricht een minderjarige jongen overmeesterd. De jongen zou er zijn moeder mishandeld hebben. Hij weigerde vervolgens uit het huis te komen. Volgens de politie was hij gewapend met messen.

De moeder heeft zelf de politie gebeld. Ze zei mishandeld maar niet gewond te zijn. Toen de politie kwam weigerde de jongen naar buiten te komen. Daarop schakelde de politie het AT in, ook omdat gezien was dat hij messen bij zich had. Het arrestatieteam greep rond 18.30 uur in en heeft de moeder ontzet. Niemand raakte gewond, aldus een woordvoerder van de politie.

De jongen is meegenomen naar het politiebureau, waar hij wordt verhoord.