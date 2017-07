Arrestatieteam in actie in Alkmaar na melding

Een speciaal arrestatieteam van de politie is zondagavond in actie gekomen in Alkmaar na „een melding van een verdachte situatie”, zei een woordvoerster.

In het belang van het onderzoek kon ze verder niets zeggen.

De Dienst Speciale Interventies komt doorgaans alleen in actie bij levensbedreigende situaties. Volgens de lokale zender NH Nieuws zijn leden van het team, gekleed met kogelwerende vesten, gesignaleerd bij een sportschool in de Vondelstraat. Ook zou een politiehelikopter urenlang rondjes hebben gevlogen boven de stad.