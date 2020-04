Arrestatieteam Den Haag schiet man in been na geluidsoverlast

Een arrestatieteam van de politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een arrestant neergeschoten aan de Honthorststraat in Den Haag. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder kwamen politieagenten af op een melding van geluidsoverlast, zegt een woordvoerder. Bij de woning troffen ze de man aan, die een steekwapen vasthield. De agenten probeerden met hem in gesprek te gaan, maar moesten uiteindelijk het arrestatieteam inschakelen. Bij de arrestatie werd de man in zijn heup geschoten.

De politie kan niet bevestigen of de man verward was. Volgens getuigen is de volledige straat na het incident afgezet, meldt Omroep West.