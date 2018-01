Arrestatieteam bij bedrijf in Oosterhout

De politie heeft maandagavond met een arrestatieteam gedaan een inval gedaan bij recyclingbedrijf in Oosterhout. De politie ramde met een pantservoertuig het toegangshek van het bedrijf.

De politie, die ook een helikopter had ingezet, wil in belang van het onderzoek niet zeggen waarom er in een inval is gedaan.

Het betreffende bedrijf Van Puijfelik Recycling, dat in oud papier handelt, laat aan BN De Stem weten geen idee hebben waarom de politie is ingevallen.

Dinsdag komt de politie met meer informatie.