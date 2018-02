Arrestaties voor schietpartij Rotterdam

De politie heeft nog twee Rotterdammers aangehouden wegens betrokkenheid bij een schietpartij op zondag 21 januari in Rotterdam. Daarbij raakte een 24-jarige Rotterdammer zwaargewond.

De verdachten zijn twee Rotterdammers van 24 en 28 jaar oud. De schietpartij vond die zondag even voor 16.00 uur plaats aan de Herman Bavinckstraat. In en bij de woning waar het incident gebeurde, kon de politie direct drie verdachten - een 45-jarige, een 26-jarige en een 24-jarige Rotterdammer - aanhouden. Zij zijn later vrijgelaten, maar zijn nog wel verdachten.