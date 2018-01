Arrestaties voor fraude met Europese subsidie

Een 45-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe en een man van zestig zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn dinsdagochtend opgepakt op verdenking van witwaspraktijken en oplichting. De aanhoudingen zijn onderdeel van een groot onderzoek naar fraude met Europese subsidies waarbij in totaal acht verdachten zijn gearresteerd.

De zaak kwam aan het rollen na een melding van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) dat diverse subsidies voor innovaties in het midden- en kleinbedrijf niet daarvoor werden gebruikt. De twee deden de aanvragen voor zichzelf en voor bedrijven van zeker zes anderen. Er is vermoedelijk voor een miljoen euro gefraudeerd.

Rechercheurs ontdekten bij een inval in een huis in het Drentse dorp Hijken dubbele facturen, echte en vervalste. Met de subsidies zijn machines gekocht en lonen uitbetaald terwijl het geld bedoeld was voor innovatief onderzoek.