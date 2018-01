Arrestaties voor drugs en munitie in panden

Tijdens invallen in drie Rotterdamse panden heeft de politie harddrugs, munitie en nepwapens in beslag genomen. Vijf verdachten zijn opgepakt.

De invallen, woensdag en vrijdag, in woningen in de Wolphaertstraat en de Zaagmolenstraat vonden plaats na meldingen van buurtbewoners over overlast en drugshandel. Drie Rotterdammers van 25, 27 en 57 jaar, een negentienjarige Schiedammer en een Rotterdamse vrouw van 52 zijn aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van drugshandel.

In overleg met de gemeente bekijkt de politie of de panden worden gesloten.