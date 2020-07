Arrestaties voor brandstichting in Boxtel

Twee inwoners van Boxtel zijn maandagochtend aangehouden omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de brandstichting in een orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum voor jongeren in die gemeente. Die brand werd in april aangestoken.

De politie hield een 48-jarige en een 20-jarige man aan als verdachten van de brand op 3 april in het behandelcentrum De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. Het gebouw, dat niet in gebruik was als slaap- of verblijfscentrum, werd volledig verwoest. Al spoedig waren er aanwijzingen voor brandstichting.