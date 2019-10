Arrestaties tijdens protest bouwsector

De demonstratie van de bouwsector tegen het stikstofbeleid en de strenge regels van de overheid over chemische stoffen is over het algemeen in een goede sfeer verlopen. Toch was het af en toe even onrustig op en rond het protest op het Malieveld in Den Haag. De politie pakte 26 betogers op voor onder andere openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling, gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag.

Ondanks de aanhoudingen zegt de politie toch dat het protest verder „overwegend ordelijk” is verlopen. Ook de organisatoren zijn tevreden. „Het is goed verlopen. Alleen jammer dat de politiek niet iets daadkrachtiger is”, zei Klaas Kooiker van actiegroep Grond in Verzet. Over de arrestaties wilde Kooiker zich woensdagavond niet uitlaten.

De bouwers zijn woedend over de impasse die is ontstaan door de stikstofuitspraak van de Raad van State en door strenge normen voor bepaalde chemische stoffen (PFAS). Duizenden betogers stonden op het Malieveld en hadden honderden voertuigen op het veld gezet.

Onder anderen oud-minister Maxime Verhagen, tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland, Doekle Terpstra van Techniek Nederland en minister Carola Schouten (Landbouw) spraken de betogers toe. Volgens de laatste volgt er heel snel een aangepaste milieunorm, een zogenoemde drempelwaarde voor stikstof die soelaas moeten gaan bieden. Volgens de demonstrerende bouwers gaat dat niet snel genoeg. Zij schreeuwden „nu, nu”.

De demonstratie op het Malieveld verliep grotendeels rustig, op een opstootje aan de rand van het veld na. De politie greep na afloop in toen betogers met flessen gooiden. De ME werd ingezet om de rust te herstellen. Zeven personen werden aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Deze mensen leken volgens de politie behoorlijk onder invloed van alcohol. Ook werden veertien boze bouwers aangehouden wegens opruiing en vernieling. Een persoon werd gearresteerd voor poging tot doodslag nadat hij had geprobeerd een motoragent van de weg af te rijden.

Aan het eind van de middag arresteerde de politie tijdens de uittocht van de bouwvakkers, die de hofstad via A12 weer wilden verlaten, nog vier demonstranten. De actievoerders reden heel langzaam over de volle breedte van de weg.