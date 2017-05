Arrestaties om luidruchtig feestje

In Terneuzen zijn een vader en een zoon gearresteerd omdat ze zich misdroegen toen agenten hen kwamen aanspreken op de herrie van hun tuinfeestje.

Toen de politie in de nacht van zaterdag op zondag bij het huis arriveerde na klachten van omwonenden, liep het al snel uit de hand. De vader ging flink tegen de agenten tekeer en beledigde een van hen zodanig dat hij werd aangehouden. Daarop haalde de zoon uit en gaf de politieman een vuistslag in zijn gezicht. De jongen ging ervandoor maar werd al snel opgepakt, nadat hij met pepperspray was bewerkt om hem onder controle te brengen.

De twee mannen worden zondag gehoord.