Arrestaties om geweldsincidenten in Zwolle

De politie heeft maandagochtend drie mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een reeks recente geweldsincidenten in Zwolle. De verdachten werden opgepakt in Nederland en Duitsland.

Twee mannen die worden verdacht van een poging tot moord en het uitlokken van moord zijn aangehouden in Zwolle en het Duitse stadje Gronau. Het zijn een 26-jarige man uit Zwolle en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zegt de politie. Mogelijk hebben de twee ook recent een opdracht tot moord gegeven en zijn zij betrokken bij een schietpartij in de Zwolse wijk Stadshagen op 22 september. De 26-jarige verdachte raakte daarbij gewond.

Bij een inval in een woning aan de Vrouwenlaan in Zwolle trof de politie verschillende vuurwapens aan. Een man van 50 en een vrouw van 48 zijn aangehouden. Zij worden verdacht van illegaal wapenbezit. De aangetroffen wapens worden forensisch onderzocht. De politie onderzoekt of zij een relatie hebben met de geweldsincidenten in Zwolle en sluit nog meer aanhoudingen niet uit.