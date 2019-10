Arrestaties om geweldpleging in Zwolle

De politie heeft maandag drie mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij geweldsincidenten in Zwolle. De verdachten werden opgepakt in Nederland en Duitsland.

Twee mannen die worden verdacht van een poging tot moord en het uitlokken van moord zijn aangehouden in Zwolle en in het Duitse Gronau. Het gaat om een 26-jarige man uit Zwolle en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Mogelijk hebben de twee ook recent een opdracht tot moord gegeven en zijn ze betrokken bij een schietpartij in de wijk Stadshagen op 22 september.

Bij een inval maandag in een woning aan de Vrouwenlaan in Zwolle trof de politie verschillende vuurwapens aan. Een man van 50 en een vrouw van 48 zijn aangehouden. Zij worden verdacht van illegaal wapenbezit. De politie onderzoekt of de wapens een relatie hebben met de geweldsincidenten in Zwolle en sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

Bij de schietpartij eind september in de kinderrijke Zwolse wijk Stadshagen werden tientallen kogels afgevuurd op de 26-jarige Zwollenaar. De daders gingen er op een scooter vandoor. Volgens buurtbewoners betrof het een afrekening in het criminele circuit.

Huis gesloten

Toen al werd gemeld dat het slachtoffer een bekende was van zowel politie als justitie. De Zwolse burgemeester sloot na het incident voor een aantal weken zijn huis om de rust terug te laten keren.

De politie gaf het onderzoek naar de schietincidenten hoge prioriteit omdat ze vreesde voor verdere escalatie van het geweld. In het onderzoek zijn ook eerdere incidenten meegenomen, onder meer een moordpoging uit 2016. Toen werden net buiten Zwolle twee mannen in een busje beschoten. Zij raakten gewond, maar overleefden de aanslag. De politie denkt dat de twee twintigers die nu aangehouden zijn, bij dat incident betrokken waren.