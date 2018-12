Bij een huiszoeking in Kerkrade heeft de politie een automatisch vuurwapen, patronen en drugs in beslag genomen. Een 22-jarige man uit Maastricht en twee Rotterdammers van 18 en 20 zijn aangehouden. In het huis aan de Niersprinkstraat vonden agenten onder meer een kogelwerend vest, 600 gram heroïne, 3 kilo amfetamine en apparatuur voor de productie van drugs.

Bij de inval kreeg de politie hulp van de sociale recherche, brandweer en ambtenaren van de gemeente in Zuid-Limburg.