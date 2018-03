Arrestaties na vondst 22 kilo cocaïne

De politie heeft 22 kilo cocaïne gevonden in een bestelauto in de Bijleveldhaven bij Vlissingen. Twee mannen die in de auto zaten, zijn gearresteerd. Het betreft een 26-jarige Nederlander en een 30-jarige Colombiaan, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op basis van een tip controleerden de politie en de douane de bestelwagen. Een van de twee mannen was kort daarvoor aan boord van een schip geweest dat afkomstig was uit Ecuador en in de haven lag afgemeerd.

Na verder onderzoek in Middelharnis is vervolgens nog een 37-jarige man uit die plaats aangehouden en zijn twee hennepkwekerijen gevonden.