Arrestaties na verijdelde ontsnapping uit gevangenis Zutphen

Een ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen is zondag verijdeld. De politie arresteerde, na een achtervolging, vier mannen die hierbij mogelijk betrokken zijn.

Volgens De Telegraaf ging het om een uitbraakpoging van Omar L., die tot levenslang is veroordeeld voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. Zowel de politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en L.’s advocaat Sander Janssen kunnen dit nog niet bevestigen.

Janssen weet ook nog niet meer dan dat hij in de media voorbij ziet komen, zei hij in een reactie. Hij bevestigde wel dat zijn cliënt in Zutphen zat. Zondagmiddag vertrok er een politiehelikopter vanaf de gevangenis met daarin vermoedelijk L. De Telegraaf meldt dat hij is overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan dit niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. „We doen hier nooit mededelingen over”, zegt een woordvoerster.

Op het terrein van de gevangenis stond zondag rond 10.50 uur een busje in brand. De politie meldde dat het erop lijkt dat er een georganiseerde uitbraakpoging is gedaan. Meerdere personen probeerden de gevangenis in te komen, vermoedelijk om iemand te bevrijden.

In de zoektocht naar de daders kreeg de politie een verdacht voertuig op het oog en werd de achtervolging ingezet. Het voertuig stopte volgens een politiewoordvoerder een paar keer, waaronder in Zevenaar, waar een man uitstapte. Die werd aangehouden. De achtervolging eindigde op de N813 bij Wehl, waar de andere drie mannen zijn opgepakt. Bij de arrestatie werd een waarschuwingsschot gelost, aldus de politie.

De betrokkenheid van het viertal bij de vermoedelijke uitbraakpoging wordt nog onderzocht. Het gebied bij de gevangenis werd ruim afgezet door bewapende agenten.

Omar L. werd eind juni vorig jaar veroordeeld. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. L. wordt gezien als het brein achter de liquidaties. De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest. De broer van L. was toen een van de doden.