De politie in Zwolle heeft drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in een café, waarbij twee mannen van 43 en 44 jaar uit die plaats gewond raakten.

De verdachten komen eveneens uit Zwolle. Het zijn twee mannen van 55 en 34 jaar en een 41-jarige vrouw.

Het is nog niet duidelijk wat hun rol is bij het incident en wat er in de nacht van vrijdag op zaterdag precies is gebeurd. De politie heeft het café gesloten en afgezet met hekken voor onderzoek.