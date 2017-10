Arrestaties na ‘Project X’ Enschede

Bij een tankstation in Enschede hebben jongeren vrijdagavond laat ruiten vernield en vuurwerk afgestoken. Een politiewoordvoerster ontkent dat daarbij de Mobiele Eenheid werd ingezet, zoals lokale media meldden. Wel werden meerdere jongeren gearresteerd.

Een maand geleden was via sociale media een anonieme oproep gedaan voor een ‘Project X’-feest in winkelcentrum Stroink. Politie en gemeente hielden daarop de ontwikkkelingen in de gaten. Volgens de politie kwam het niet tot een groot evenement. In eerste instantie verliep de bijeenkomst in het winkelcentrum rustig, maar iets na elven liep het uit de hand. De politie onderzoekt camerabeelden van de incidenten en verwacht dat meer aanhoudingen volgen. Alle onruststokers kwamen uit de wijk.