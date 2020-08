Arrestaties na overtreden noodbevel in Haagse Schilderswijk

De politie heeft opnieuw arrestaties verricht in de Haagse Schilderswijk waar het al een aantal nachten op rij onrustig is. Dat gebeurde op de hoek van de Vaillantlaan en de Hoefkade. Daar is in de nacht van vrijdag op zaterdag een noodbevel van kracht.

Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden, waarschuwt de gemeente. Dat gebeurde dan ook bij een groep op de hoek van de Vaillantlaan en de Hoefkade die niet wilde vertrekken. „Er zijn enkele aanhoudingen verricht”, aldus de politie.

Ook donderdagavond kwam de gemeente al met een noodbevel toen jongeren agenten bekogelden, een vuilcontainer in de brand staken en vernielingen aanrichtten. De politie hield ruim twintig mensen aan. Ook eerder in de week was het onrustig in de Schilderswijk.